Порошенко прокоментував вибух у Києві, внаслідок якого постраждав нардеп Мосійчук

Президент України Петро Порошенко вимагає від правоохоронців якнайшвидше розкрити обставини вибуху в Солом’янському районі Києва, в результаті якого загинули двоє і постраждали троє людей. Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.

"Висловлюю глибокі співчуття родинам загиблих внаслідок вибуху біля телеканалу "Еспресо". Щиро бажаю одужання пораненим. Рішуче вимагаю від правоохоронців якнайшвидше розкрити цей кривавий і жорстокий злочин", - наголосив президент.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 25 жовтня біля редакції телеканалу Espreso.tv на вулиці Адама Міцкевича в Солом'янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого постраждали троє людей, серед них Ігор Мосійчук та політолог Віталій Бала, двоє загинули – охоронець депутата і колишній поліцейський, який проходив повз.

Вибух кваліфікували як теракт. Розслідуванням займається Головне управління СБУ в Києві та області під процесуальним керівництвом прокуратури столиці.

Встановлено, що невідомі підірвали мопед поблизу місця пересування Мосійчука.