"Зимові вибори" вигідні Тимошенко, Ющенкові та Тігіпку?

Рішення Конституційного Суду України щодо неконституційності проведення президентських виборів 25 жовтня 2009 року і, відповідно, перенесення виборів на січень є вигідним, у першу чергу, для лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО і Сергія ТІГІПКА, меншою мірою – для глави держави Віктора ЮЩЕНКА. При цьому, якнайменше вигідне перенесення цієї дати для голови Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА і лідера «Фронту змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Агентства моделювання ситуацій (АМС), про це заявив директор АМС Віталій БАЛА, коментуючи рішення КС.

«Як не дивно, але перенесення дати президентських виборів на січень буде вигідне, перш за все, Ю.ТИМОШЕНКО і новим політикам, що починають власну кампанію, – таким як С.ТІГІПКО. Прем`єр-міністр може розраховувати на економічну стабілізацію і подальше зміцнення її рейтингу, а С.ТІГІПКО може достатньо коректно і змістовно ввійти до кампанії», - вважає експерт.

Також, на його думку, В.ЮЩЕНКО з очевидних причин зміцнює свої позиції як політик, що пролонгує свої достатньо потужні повноваження.

У той же час, вважає В.БАЛА, «під ударом» опиняються перспективи лідера опозиції В.ЯНУКОВИЧА і А.ЯЦЕНЮКА, який «може просто не витягнути кампанію, розраховану на тривалий термін».

Причому, зазначає В.БАЛА, перенесення дати президентських виборів саме для А.ЯЦЕНЮКА є найбільш «проблемним» у плані ресурсного та ідеологічного забезпечення.

«Проте найцікавіше буде пізніше, коли віртуальний виборець А.ЯЦЕНЮКА буде вимушений шукати свою ідеологічну нішу надалі. Ось ці голоси і можуть бути вирішальними у перемозі одного з кандидатів», - вважає В.БАЛА.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада своєю постановою від 1 квітня призначила чергові вибори Президента України на 25 жовтня 2009 року.

У свою чергу Президент Віктор ЮЩЕНКО звернувся до КС з приводу конституційності відповідного рішення ВР.

12 травня Конституційний Суд України визнав неконституційною постанову ВР про призначення чергових виборів Президента України на 25 жовтня.