Головна держава-терорист у світі - це Росія: цитати Аміни Окуєвої, яку убили під Києвом

30 жовтня біля Глевахи Київської області невідомі розстріляли Аміну Окуєву. ЗМІ нагадали її цитати з фільму "Аміна. Про життя і про війну".

Головний ворог:

"У грудні на Майдані я хотіла попередити людей щодо Росії. Янукович - це, лялька, яку смикають за мотузки. За всім за цим стоїть Путін. Я хотіла пояснити людям, хто є головним ворогом, першоджерелом цієї проблеми, проти якої ми вийшли на Майдан".

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Про війну в Україні:

"Війна, яка зараз триває, має багато шансів на поширення. Головна держава-терорист у світі — це Росія. Це війна проти російських окупантів, російських терористів, і в цьому сенсі це антитерористична операція. Це дуже добре озброєні терористи. Звичайно, правильніше ввести воєнний стан".

Про погрози:

"В Одесі є такий вислів: «Не дочекаєтеся». Російські блогери називають мене «чеченською терористкою». Практично щодня у Фейсбуці й Твіттері я отримую погрози від чеченців, що живуть в Росії та віддані авторитарному лідерові Чечні Рамзану Кадирову. Але мене це не лякає. У нас постійно з’являється інформація про те, що і з боку російських спецслужб, і з боку кадирівських формувань є замовлення нас убити. Тому, звичайно, ми завжди насторожі, не розслабляємося, завжди намагаємося один одного прикривати та завжди озброєні".

Практично щодня [...] я отримую погрози від чеченців, що живуть в Росії та віддані авторитарному лідерові Чечні Рамзану Кадирову. Але мене це не лякає

Про Степана Бандеру:

"Я дуже поважаю Степана Бандеру як історичну особистість. І навіть, коли було телефонне голосування, ми всією родиною проголосували за нього. Він тоді в цьому опитуванні посів друге місце".

Про носіння хіджабу в Росії:

"Я мусульманка. Коли я жила на Кавказі, в Росії, в Москві — там дуже сильно «пресували» на владному рівні — постійні перевірки, затримання. В Чечні носити хіджаб, мусульманську хустку, було небезпечно — це загрожувало життю. Там це вважалось подвигом. Знущаються, зривають одяг. Тут в Україні я такого не відчуваю — з цим порядок".

Про «кадирівців»:

"Кадирівці — це націонал-зрадники. Немає гіршої форми зради за національну зраду та поплічництво окупантам. Це люди, які пішли на служіння багатовіковим убивцям, катам свого народу, яких за миску юшки, подачку примушують знищувати свій народ, принижувати його".

Про «залізну завісу» в Чечні:

"Там [у Чечні] повністю залізна завіса. Журналісти туди потрапляють тільки під охороною і чітким керівництвом «кадирівців». Вони йдуть тільки туди, куди їх направляють, знімають тільки те, що їм дозволяють знімати. Вони розуміють, що, якщо візьмуть інтерв’ю на вулиці так, як вони хотіли б, — їм загрожує смерть".

Згодом у мережі з'явилося фото автомобіля, в якому вбивці розстріляли Окуеву. Знімок опублікував на своїй сторінці в Facebook боєць АТО Ротан Кримський. "Стрілянина велася справа. Аміна взяла на себе 6 куль з АК", - сказано в підписі до фото.

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Судячи зі знімку, в автомобіль потрапили щонайменше 10 куль.

Як повідомляв УНІАН, увечері 30 жовтня під Києвом була вбита чеченський доброволець Аміна Окуєва. Автомобіль, в якому вона була разом із чоловіком Адамом Осмаєвим, був розстріляний на залізничному переїзді. Сам Осмаєв отримав поранення в ногу, його життю нічого не загрожує. Поліцією було введено план "Сирена".