Яценюк каже, що економіці програма Тимошенко зараз - як мертвому припарка

Як девальвація курсу гривні до долара, так і ревальвація може призвести до катастрофи.

Про це сказав народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК в ефірі «Свободи на Інтері», коментуючи нинішню ситуацію із зниженням курсу гривні до долара.

За його словами, процеси, коли курс зростає з 5 до 10 гривень за долар, а потім падає знову до 5 «є однаковою катастрофою».

Він підкреслив, що «сьогодні штучно підтримка курсу є не що інше як певні політичні забаганки».

Говорячи про антикризову програму уряду він зазначив, що вона вже зараз «як мертвому припарка». За його словами, ця програма необхідна була у вересні 2008 року, а не сьогодні.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що на сьогоднішньому уряді «лежить вся повнота відповідальності за економічну ситуацію». Він наголосив, що сьогодні уряд оприлюднює дані щодо економічних показників, які «взагалі не відповідають дійсності». «Прикро сьогодні дивитися ту статистику», - додав він.

За його словами, за оцінками іноземних експертів «падіння ВВП становить 30% і ця цифра сьогодні не оприлюднюється». Він наголосив, що таке падіння ВВП є найвищим серед країн СНД.