Каськів відмовився укласти угоду зі слідством і відповідатиме за розкрадання коштів особисто – Луценко

Колишній керівник Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України часів президента Віктора Януковича Владислав Каськів відмовився від укладення угоди зі слідством.

Про це заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час брифінгу, який транслював канал "112".

"Наразі пан Каськів не йде на таку пропозицію. Від самого початку ми пропонували йому укласти угоду. Проте він відмовився від цього і вважає, що йому немає, чого повідомити слідству. Таким чином він є єдиним обвинуваченим у цій справі і відповідати за розкрадання коштів 7,5 млн він буде особисто", - заявив він.

За його словами, Каськів матиме можливість отримати послаблення у вироці, якщо вкаже на "вищого члена злочинної групи".

"Звичайно, у ході судового слідства він може скористатися своїм правом, вказати на вищого члена злочинної групи, і тоді зможе отримати певне послаблення, які затвердить суд", - підкреслив Луценко.

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Як повідомляв УНІАН, 1 листопада колишнього керівника Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України часів президента Віктора Януковича Владислава Каськіва екстрадовано з Панами в Україну. Про це у соціальній мережі Fаcebook повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Вночі 1 листопада спільними зусиллями ГПУ та СБУ з Панами в Україну екстрадовано колишнього голову Держкомінвестпроекту В. Каськіва, який підозрюється у заволодінні в 2012 році у змові з іншими особами коштами державного бюджету України на суму близько 7,5 млн грн", - написав генпрокурор.

За його словами, Каськіва було доставлено до Головного слідчого управління Генпрокуратури, де тривали слідчі дії.

Генпрокурор Юрій Луценко наголосив, що це перший випадок екстрадиції екс-високопосадовця в Україну.

Каськів обіймав посаду голови Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України у 2010 – 2014 роках.

18 серпня 2016 року Луценко повідомив про затримання Каськіва панамськими правоохоронцями.

За даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Каськів вивів з України 255 млн грн.

20 серпня заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що ГПУ направила до Панами клопотання про екстрадицію Каськіва.

Суд у Панамі обрав екс-голові Держінвестпроекту запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 600 тис. дол. та обмежив його пересування столицею.

3 жовтня Єнін повідомив, що Каськів вніс заставу та вийшов із в’язниці в Панамі. Він мав залишатися на волі під заставою до моменту вирішення компетентними органами цієї країни питання щодо його екстрадиції на батьківщину.