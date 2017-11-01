Каськів заявив, що вирішив відшкодувати державі збитки

Колишній голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів заявляє, що вирішив відшкодувати державі збитки до кінцевого рішення суду. Про це Каськів написав у Facebook.

"Хочу підтвердити повідомлення генерального прокурора Юрія Луценка. Я дійсно добровільно повернувся в Україну", - заявив Каськів.

Він наголосив: "Моя позиція проста – буду доводити свою правоту у суді".

За його словами, він ще 18 вересня звернувся до Республіки Панама з проханням надати згоду добровільно приїхати в Україну. "27 жовтня Верховний суд Панами задовольнив моє прохання, зафіксувавши невідкличні міжнародні гарантії України не висувати додаткових звинувачень", - повідомив Каськів.

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"Для того, щоб припинити спекуляції щодо збитків державі, вирішив їх відшкодувати незалежно від кінцевого рішення суду. З цих же причин вирішив самостійно оплатити переліт", - наголосив він.

Також Каськів зауважив, що його повернення відбулося у повній відповідності до передбачених міжнародним законодавством і законами України процедур та має добровільний характер.

Як повідомляв УНІАН, Каськів очолював Держагентство з інвестицій та управління національними проектами України у 2010-2014 роках.

18 серпня 2016 року генпрокурор Луценко повідомив про затримання Каськіва панамськими правоохоронцями. За даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Каськів вивів з України 255 млн грн.

20 серпня заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що ГПУ направила в Панаму клопотання про екстрадицію Каськіва. Суд у Панамі обрав екс-голові Держінвестпроекту запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 600 тис. доларів та обмежив його пересування у столиці країни. Каськів мав залишатися на волі під заставою до моменту вирішення компетентними органами Панами питання екстрадиції.

Сьогодні, 1 листопада, Луценко заявив, що Каськіва екстрадовано до України. Водночас колишній перший заступник глави Адміністрації президента України Андрій Портнов стверджує, що Каськів сам прилетів до Києва.

Печерський райсуд Києва обрав Каськіву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 160 тис. грн.