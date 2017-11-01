Суд пішов у нарадчу кімнату приймати рішення щодо запобіжного заходу для сина Авакова

Суд пішов у нарадчу кімнату приймати рішення з обрання запобіжного заходу сину міністра внутрішніх справ Олександру Авакову, який є фігурантом справи про розтрату понад 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для МВС.

Як передає кореспондент УНІАН, слідчий суддя Віталій Українець пішов у нарадчу кімнату приймати рішення щодо клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання запобіжного заходу Авакову-молодшому.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 листопада, Солом’янський райсуд Києва проводить засідання із розгляду клопотання прокурорів САП про обрання запобіжного заходу сину міністра внутрішніх справ Олександру Авакову.

31 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП в рамках розслідування справи про розтрату понад 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для МВС (відомої як «справа рюкзаків») затримали Олександра Авакова, колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря і представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків. Чеботарю і Авакову було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

У МВС назвали дії НАБУ політичними, а не юридично обґрунтованими. Зокрема, Аваков відкинув звинувачення на адресу свого сина. «Ні мій син, ні фірми, в яких він засновник, не мають і не мали ані копійки грошей з бюджету України. І Олександр Аваков пройде процедуру і доведе це в суді... Усім тим, хто хоче використати цю ситуацію з метою піару, заради власних політичних амбіцій - або для вирішення своїх кон'юнктурних завдань - відповім ще раз - не вийде. Я не розмінюю своїх принципів на особистий комфорт і легкість буття», - заявив міністр. Він також наголосив, що НАБУ і САП «не повинні бути органами під впливом політичних груп і інтересів».

Водночас керівник САП Назар Холодницький стверджує, що глава МВС Аваков у «справі рюкзаків» не фігурує, і прогнозує, що через два місяці кримінальне провадження передадуть до суду.

Сьогодні, 1 листопада, у НАБУ повідомили, що в рамках «справи рюкзаків» проводять слідчі дії, зокрема обшуки, у службових осіб Національної поліції України.