В Києві суд обирає запобіжний захід сину Авакова (подію завершено)

Суд стосовно обрання запобіжного заходу підозрюваному у фінансових махінаціях сину голови МВС Олександру Авакову розпочався в Солом’янському районному суді Києва. Трансляцію веде на YouTube "Радіо Свобода".

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 31 жовтня, з'явилася інформація, що детективи НАБУ проводять обшук у квартирі сина Авакова. Пізніше в НАБУ заявили про затримання трьох осіб в рамках розслідування справи про розтрату більш як 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для Міністерства внутрішніх справ.

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Серед затриманих - екс-заступник міністра внутрішніх справ, представник фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків та приватна особа. Екс-заступнику міністра внутрішніх справ і приватній особі було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Третього затриманого доправили до Києва для вручення підозри.

Народний депутат Сергій Лещенко написав у Facebook, що сина Авакова затримано в Києві, тут же суд обиратиме йому запобіжний захід. У МВС назвали дії НАБУ політичними, а не юридично обґрунтованими.

Аваков відкинув звинувачення на адресу свого сина. «Ні мій син, ні фірми, в яких він засновник, не мають і не мали ані копійки грошей з бюджету України. І Олександр Аваков пройде процедуру і доведе це в суді... Усім тим, хто хоче використати цю ситуацію з метою піару, заради власних політичних амбіцій - або для вирішення своїх кон'юнктурних завдань - відповім ще раз - не вийде. Я не розмінюю своїх принципів на особистий комфорт і легкість буття», - заявив міністр.