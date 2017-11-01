В Києві суд обирає запобіжний захід сину Авакова (подію завершено)
Про час та місце розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу двом іншим підозрюваним буде повідомлено пізніше.
Суд стосовно обрання запобіжного заходу підозрюваному у фінансових махінаціях сину голови МВС Олександру Авакову розпочався в Солом’янському районному суді Києва. Трансляцію веде на YouTube "Радіо Свобода".
Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 31 жовтня, з'явилася інформація, що детективи НАБУ проводять обшук у квартирі сина Авакова. Пізніше в НАБУ заявили про затримання трьох осіб в рамках розслідування справи про розтрату більш як 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для Міністерства внутрішніх справ.
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Серед затриманих - екс-заступник міністра внутрішніх справ, представник фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків та приватна особа. Екс-заступнику міністра внутрішніх справ і приватній особі було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Третього затриманого доправили до Києва для вручення підозри.
Народний депутат Сергій Лещенко написав у Facebook, що сина Авакова затримано в Києві, тут же суд обиратиме йому запобіжний захід. У МВС назвали дії НАБУ політичними, а не юридично обґрунтованими.
Аваков відкинув звинувачення на адресу свого сина. «Ні мій син, ні фірми, в яких він засновник, не мають і не мали ані копійки грошей з бюджету України. І Олександр Аваков пройде процедуру і доведе це в суді... Усім тим, хто хоче використати цю ситуацію з метою піару, заради власних політичних амбіцій - або для вирішення своїх кон'юнктурних завдань - відповім ще раз - не вийде. Я не розмінюю своїх принципів на особистий комфорт і легкість буття», - заявив міністр.