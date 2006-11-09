Борис Беспалий розкрив принцип добору нових облич Нашої України

Серед змін до Статуту партії “Народний союз “Наша Україна”, які буде запропоновано розглянути з’їзду у суботу, є кілька дискусійних моментів. Про це сайту RAZOM сказав голова Статутного комітету Борис БЕСПАЛИЙ після завершення Ради партії.

Зокрема, повідомив він, Статутний комітет розглянув пропозицію обирати керівників партійних організацій усіх рівнів таємним голосуванням. За його словами, ця пропозиція має своїх прихильників і своїх опонентів, тому Статутний комітет пропонує розглянути це питання на з’їзді.

Комітет також пропонує прийняти нову схему голосування на з’їзді. Як зазначив Б.БЕСПАЛИЙ, кадрові питання будуть голосуватися за одним із трьох принципів – або у відкритому режимі, або у таємному, або - в найбільш відповідальних випадках – у поіменному. “Коли обирається одна особа – логічне таємне або поіменне голосування, - сказав Б.БЕСПАЛИЙ, - а коли обирається колективний орган, голосування, як правило, є консенсусним”.

Серед запропонованих Статутним комітетом змін до Статуту партії і технологія обрання голови Ради партії. “Є пропозиції обирати голову Ради з’їздом напряму, а не новообраною Радою. Є й інша пропозиція - лишити в силі діючу схему обрання голови Ради”, - зазначив Б.БЕСПАЛИЙ.

Він також повідомив, що Статутний комітет пропонує скоротити назву парії, лишивши в ній два слова – “Наша Україна”.

Втім, зазначив Б.БЕСПАЛИЙ, усі ці зміни до Статуту повинен ухвалити з’їзд двома третинами голосів.

Торкаючись принципів формування Ради партії, він повідомив, що в неї будуть введені по три представники з кожного регіону. Також до Ради увійдуть народні депутати, котрі представляються партію “Наша Україна” в парламенті. А також - голови обласних рад та обласних адміністрацій, які є членами “Нашої України”, екс-міністри, працівники виконавчих партійних комітетів – центрального і регіонального. А також представники Молодіжного союзу “Наша Україна”. “Це і є нові обличчя партії”, – зазначив Б.БЕСПАЛИЙ.