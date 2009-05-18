Литвин: ВР перетворили на конюшню. Наступна стадія - свинюшник?

Народний депутат від Партії регіонів Владислав ЛУК’ЯНОВ звинуватив парламентську більшість у подвійних стандартах в питанні ставлення до поведінки міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА в аеропорту Франкфурта-на-Майні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

У відповідь голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, звертаючись до В.ЛУК’ЯНОВА, сказав: «Згадайте, що витворяли міністри у вашому уряді і як ви заплющували очі». «Тому сьогодні здискредитували всі інститути влади усі ми разом», - додав В.ЛИТВИН.

За його словами, сьогодні «сесійну залу перетворили на конюшню у гіршому розумінні цього слова: плакати, пляшки». Він підкреслив, що все це почалося «з личаків, які підносилися главі державі». «Не перетворюйте Верховну Раду України у свинюшник в гіршому розумінні цього слова», - зазначив В.ЛИТВИН.

Він наголосив, що якщо фракція Партії регіонів хоче прийняття «принципового рішення по Юрію ЛУЦЕНКУ, то ви пишіть правильно постанову».

За словами голови ВР, фракція Партії регіонів пропонує проект постанови, яким передбачається не звільнення Ю.ЛУЦЕНКА, а відставка. В.ЛИТВИН підкреслив, що Партія регіонів не розуміє різниці (коли йдеться про відставку, то подання має надходити від Кабінету міністрів – УНІАН).

Він запропонував фракції Партії регіонів ще раз перечитати Закон «Про Кабінет міністрів України».