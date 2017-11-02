Екс-депутат Держдуми розповів, коли Росія може активізувати військові дії на Донбасі

До президентських виборів у Російській Федерації не варто чекати особливої ескалації ситуації на окупованому Донбасі. Таку думку висловив екс-депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов на чаті в "Главреді".

Він пояснив, що російське населення явно втомилося від цієї теми, і ескалація, швидше, продемонструє їм нездатність Путіна цю проблему вирішити.

"Після виборів можливо все що завгодно, тому що після виборів будуть вирішуватися вже зовнішньополітичні завдання, а там буде інша логіка", — вважає Пономарьов.

Він також підкреслив, що Росії не потрібен окупований Донбас, як частина території РФ.

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"Якщо був би потрібен, він би давно був там. З усіма проблемами, які були в Україні, українські шахтарі живуть краще, ніж російські з Ростовської області. Навіщо Російській Федерації потрібен такий головний біль? Набагато краще цей головний біль тримати в Україні і використовувати для приходу до влади в Києві бажаних в Кремлі політиків", — зазначив екс-депутат Держдуми.

За його словами, Кремль завжди хотів контролювати Україну повністю, однак анексія Криму стала кроком у протилежний бік, з точки зору цієї задачі.

"Але це рішення було продиктоване страхом перед перекиданням майданних настроїв з Києва до Москви. І тому Україною в цілому в цей момент Путін вирішив на час пожертвувати. Однак це завдання з порядку денного не знято, і Росія робить все, щоб Україна не стала успішною, і щоб українці рано чи пізно змінили свою владу на ту, яка буде для Москви прийнятною", — додав Пономарьов.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що ситуація на Донбасі ще дуже далека від завершення.