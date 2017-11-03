На Луганщині вбили голову "БПП" Сєвєродонецької міськради
09:24, 03 листопада 2017Політика
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Мова йде про громадського діяча Сергія Самарського.
Самарського вбили 2 листопада / paralel-media.com.ua
На Луганщині вбили голову фракції «БПП» в Сєвєродонецькій міськраді Сергія Самарського. Про це у Facebook повідомив голова Луганської обласної держадміністрації Юрій Гарбуз.
Згідно із його повідомленням, вбивство сталося вчора, 2 листопада.
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"Учора ввечері було вбито голову фракції "БПП "Солідарність" Сєвєродонецької міської ради, громадського діяча Сергія Самарського", – написав він. Наразі тривають невідкладні слідчі дії.
"Виявлення і притягнення до відповідальності винних – обов’язок правоохоронних органів і наш борг перед світлою пам’яттю Сергія. Мої співчуття близьким і рідним!", – додав Гарбуз.
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