На Луганщині вбили голову "БПП" Сєвєродонецької міськради

На Луганщині вбили голову фракції «БПП» в Сєвєродонецькій міськраді Сергія Самарського. Про це у Facebook повідомив голова Луганської обласної держадміністрації Юрій Гарбуз.

Згідно із його повідомленням, вбивство сталося вчора, 2 листопада.

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"Учора ввечері було вбито голову фракції "БПП "Солідарність" Сєвєродонецької міської ради, громадського діяча Сергія Самарського", – написав він. Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

"Виявлення і притягнення до відповідальності винних – обов’язок правоохоронних органів і наш борг перед світлою пам’яттю Сергія. Мої співчуття близьким і рідним!", – додав Гарбуз.