У Партії регіонів киплять шекспірівські пристрасті

Народний депутат України від Партії регіонів, заступник голови парламентської фракції Василь ДЖАРТИ заявляє про необхідність дати принципову партійну оцінку висловлюванням окремих «регіоналів» на адресу одного з лідерів партії Ріната АХМЕТОВА.

Про це повідомляє прес-служба Партії регіонів.

«І керівництво Партії регіонів, і рядові партійці глибоко обурені неврівноваженими, несправедливими й образливими заявами, які пролунали на адресу людини, яка є головною опорою всього економічного потенціалу Південно-Східної України», - заявив, зокрема, В.ДЖАРТИ. Він наголосив, що Р.АХМЕТОВ створив у державі сотні тисяч робочих місць, і зараз, у дуже важкі для України кризові часи, не допустив масових звільнень і затримок заробітної плати.

В.ДЖАРТИ також зазначив, що Р.АХМЕТОВ разом з партією «пережив дуже непрості часи після помаранчевої революції», що «його позиція і кожен крок завжди були чесні та гідні», що збереження економічного потенціалу Південного Сходу і робочих місць мало та має дуже велике значення для майбутнього всієї держави.

«Тому ми всі так болісно сприйняли слова, що пролунали свого часу з вуст Дмитра ТАБАЧНИКА, а пізніше – Віктора ТИХОНОВА. Я переконаний – з цього приводу в партії має відбутися дуже принципова розмова», - заявив В.ДЖАРТИ.

За його словами, «той, хто не розуміє фундаментальних основ, на яких будується Партія регіонів (а це – курс на розвиток економіки, на зміцнення потенціалу держави та достаток її громадян), повинен зробити висновок. Або ж висновок зробимо ми».

Як повідомляв УНІАН, в одному з інтерв`ю В.ТИХОНОВ, зокрема, висловив невдоволення тим, що Р.АХМЕТОВ побажав українському уряду швидкого виходу з кризи, а також розкритикував поведінку Р.АХМЕТОВА 2005 року, коли «прем`єр-міністру ТИМОШЕНКО фірмову футболку «Шахтаря» одягав».

Своєю чергою Р.АХМЕТОВ підтвердив, що бажає уряду Ю.ТИМОШЕНКО подолати кризу, оскільки хоче, щоб українці мали гідну роботу, зарплати та рівень життя.

«Що стосується пана ТИХОНОВА, то якщо він бажає, щоб криза перемогла Україну, хай про це публічно скаже. Якщо криза подолає Україну – це означає зростання безробіття і бідність», – сказав Р.АХМЕТОВ.

Ще раніше, 2008 року, Дмитро ТАБАЧНИК, зокрема, заявляв, що бізнесмени Східної України «прагнуть домовлятися з ЮЩЕНКОМ, оскільки гроші люблять тишу».