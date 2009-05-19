Пригодами Луценка займеться аж дві парламентські комісії

Верховна Рада України створила дві Тимчасові слідчі комісії з питань розслідування обставин інциденту за участю міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, який мав місце 4 травня 2009 року в аеропорту м. Франкфурт-на-Майні (Німеччина).

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення першої постанови, внесеної народним депутатом від БЮТ Ігорем ВОРОТНЮКОМ, проголосували 214 народних депутатів із 442, зареєстрованих в сесійній залі.

Комісія повинна надати українському суспільству достовірну інформацію щодо розслідування обставин даного інциденту. До складу комісії включено 9 народних депутатів України. Головою ТСК обрано депутата від фракції БЮТ Романа ЗАБЗАЛЮКА, а його заступником - депутата від фракції Партії регіонів Леоніда КОЖАРУ. Термін діяльності комісії встановлено 3 місяці.

Крім того, парламент ухвалив постанову щодо створення аналогічної ТСК, внесену депутатом від фракції Партії регіонів Владиславом ЛУК’ЯНОВИМ. За проголосували 205 народних депутатів із 442, зареєстрованих в сесійній залі. Цю комісію очолив депутат від фракції Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ.

Таке рішення було ухвалене у зв’язку з тим, що під час обговорення даних проектів постанови в сесійній залі депутати так і не дійшли згоди щодо того, хто очолюватиме цю комісію. Голова ВР Володимир ЛИТВИН закликав дійти згоди, однак жодна зі сторін не пішла на поступки. Після такого голосування В.ЛИТВИН зауважив, що ситуація “доведена до абсурду”.