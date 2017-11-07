Аваков пояснив, за яких умов піде у відставку

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков залишить свій пост, якщо знайде аргументи, щоб не бути на посаді.

Про це він заявив журналістам після презентації книги «Ленін з нами?» в Українському домі.

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«Хтось повинен відповідати за те, що відбувається, так ось я сьогодні відповідаю за те, що відбувається. Тільки-но я знайду аргументи для того, щоб мені не бути на цій посаді, повірте, мене не втримає тут ніяка ні воля, ні сила. А якщо я знаходжу для себе аргументи і мотиви робити свою справу і бути ефективним, я буду залишатися на своєму місці», - заявив він.

Також Аваков заявив, що не знає, чому парламент повинен був сьогодні підтримати його відставку.

«Парламент для того й існує, щоб приймати серйозні рішення, а я не знаю, чому він повинен був підтримати», - сказав Аваков.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 листопада, Верховна Рада України відхилила проект постанови про звільнення Авакова з посади міністра внутрішніх справ України.

За проект постанови проголосував лише 31 народний депутат з 297, зареєстрованих у сесійній залі. Проти проголосували 102 парламентарії.

Авторами проекту постанови є народні депутати від "Блоку Петра Порошенко" Сергій Каплін та Андрій Немировський.