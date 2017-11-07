Аваков пояснив, за яких умов піде у відставку
Також Аваков заявив, що не знає, чому парламент повинен був сьогодні підтримати його відставку.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков залишить свій пост, якщо знайде аргументи, щоб не бути на посаді.
Про це він заявив журналістам після презентації книги «Ленін з нами?» в Українському домі.
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«Хтось повинен відповідати за те, що відбувається, так ось я сьогодні відповідаю за те, що відбувається. Тільки-но я знайду аргументи для того, щоб мені не бути на цій посаді, повірте, мене не втримає тут ніяка ні воля, ні сила. А якщо я знаходжу для себе аргументи і мотиви робити свою справу і бути ефективним, я буду залишатися на своєму місці», - заявив він.
Також Аваков заявив, що не знає, чому парламент повинен був сьогодні підтримати його відставку.
«Парламент для того й існує, щоб приймати серйозні рішення, а я не знаю, чому він повинен був підтримати», - сказав Аваков.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 листопада, Верховна Рада України відхилила проект постанови про звільнення Авакова з посади міністра внутрішніх справ України.
За проект постанови проголосував лише 31 народний депутат з 297, зареєстрованих у сесійній залі. Проти проголосували 102 парламентарії.
Авторами проекту постанови є народні депутати від "Блоку Петра Порошенко" Сергій Каплін та Андрій Немировський.