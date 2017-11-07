Рада відмовилася звільнити Авакова

Верховна Рада відхилила проект постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ (№ 5041). Як передає кореспондент УНІАН, за проект постанови проголосував лише 31 народний депутат із 297, зареєстрованих у сесійній залі. Проти проголосували 102 парламентарія.

Читайте також"Справа рюкзаків": САП оскаржила відмову суду заарештувати сина АваковаАвторами проекту постанови є народні депутати від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Каплін та Андрій Немировський.

У пояснювальній записці до проекту постанови, зокрема, зазначається, що Аваков запевняв суспільство про набір до органів поліції високопрофесійних та чесних працівників.

"Однак, показники рівня злочинності по найбільш поширених злочинах зросли до 30%, а рівень розкриття впав до 10% порівняно з показниками за минулі роки. В Україні розкривається лише один злочин із десяти", - йдеться у тексті.

Автори проекту постанови вважають, що органи внутрішніх справ України під керівництвом Авакова "продемонстрували неспроможність забезпечення безпеки громадян України та боротьби з криміналітетом".

Крім того, у пояснювальній записці зазначається, що Національне антикорупційне бюро України та Генеральна прокуратура "підтвердили наявність розслідувань фактів незаконного відчуження земельної ділянки площею 18,15 га в інтересах АТ "Інвестор", яке близьке до міністра внутрішніх справ Авакова, та фактів порушень під час тендерних закупівель рюкзаків, в якому фігурують його близькі родичі".

"Така ситуація не сприяє позитивному сприйняттю суспільством діяльності Міністерства внутрішніх справ України", - йдеться у тексті.