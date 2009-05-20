Кращого життя за кордоном шукають 4,5 мільйона українців - експерти

Станом на сьогоднішній день близько 4,5 мільйона трудових мігрантів з України перебувають за кордоном, з яких 1,7 мільйона – в країнах Європейського Союзу.

Як повідомили УНІАН в комісії „Справедливість і мир” Української Греко-Католицької Церкви, такими є результати дослідження, проведеного експертами європейської комісії “Caritas International”.

При цьому правовий статус українських мігрантів дуже непевний - 60-70% не мають дозволу на проживання або працевлаштування.

За даними Міжнародної організації міграції (МОМ), близько 15 тис. українок зазнають сексуальної експлуатації за кордоном, а близько 100 тис. чоловік перебуває в трудовому рабстві. Багато з них були завербовані для заповнення непрестижних у країнах ЄС вакансій у сферах будівництва, сільського господарства, догляду за дітьми або літніми особами, господарських робіт у приватних домах, ресторанах або готелях.

Трудову міграцію українців, на думку експертів, можна трактувати як “кругову міграцію”, адже понад 80% мігрантів мають намір повернутися на батьківщину (серед жінок, що залишили в Україні дітей, повернутися планує 60%). Близько 70% мають в Україні сім’ю і підтримують контакти з родичами на батьківщині. 90% мігрантів вважають, що їх майбутнє – в Україні, а відтак намагаються придбати квартири, оплатити навчання дітей або навіть започаткувати власний бізнес.

Результати дослідження засвідчили, що від міграції найбільше потерпають села Західної України, регіону, що безпосередньо межує з Європейським Союзом.

З метою вивчення передумов трудової міграції з України комісія «Справедливість і Мир» УГКЦ у партнерстві з Європейською Конференцією Комісій «Справедливість і Мир» з 12 по 21 травня організували програму-діалог на тему: «Протидія торгівлі людьми – вивчити причини та наслідки трудової міграції з України». Участь у ній взяли депутати і штатні співробітники Європарламенту, представники Єврокомісії в справах працевлаштування, соціальної допомоги та рівних можливостей, а також низки громадських організацій.

Учасники програми-діалогу з 13 країн ЄС, в тому числі з Франції, Німеччини, Португалії, Великобританії та Італії, протягом тижня перебували в Україні, вивчаючи ситуацію з перших рук. Для цього вони три дні жили у родинах мігрантів-заробітчан та з постраждалими від торгівлі людьми особами, а також познайомилися з роботою організацій, що протидіють торгівлі людьми чи працюють з її жертвами.

Детальні результати програми вивчення передумов трудової міграції з України будуть представлені завтра, 21 травня, об 11.30 на прес-конференції в УНІАН (Київ).