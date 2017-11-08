В Україні заочно розслідують справи щодо майже 500 осіб - Луценко

В Україні в інституті спеціального досудового розслідування здійснюються провадження щодо 485 осіб. Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко під час засідання Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, яке транслював «112 Україна».

Читайте такожГенпрокуратура готує справи Лазаренка та Януковича до передачі НАБУ«На сьогоднішній день інститутом спеціального досудового розслідування здійснюється провадження стосовно 485 осіб. Зокрема, колишнього президента України Януковича, екс-начальника Генштабу Ільїна, міністра оборони Росії Шойгу, начальника Генштабу Герасимова, першого заступника міністра оборони Росії Богдановського, радника президента РФ Глазьєва, 20 російських генералів, тощо», - зазначив Луценко.