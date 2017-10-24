Росія забрехалася: Шойгу зганьбився, говорячи про площу звільненої території Сирії

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу зганьбився, заявивши, що за два роки унаслідок дій російських ВКС "звільнено 503 тис. 223 кв. км території Сирії".

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"Звільнено 998 міст й населених пунктів, звільнена площа становить 503 тис. 223 квадратних кілометри", - передає ТАСС слова глави російського оборонного відомства.

Варто зазначити, що вся площа Сирії становить 185 тис. кв. км, тому сьогоднішня заява - очевидний ляп Шойгу, який з 2009 року є президентом Російського географічного товариства.

Раніше президент Росії Володимир Путін зганьбився, видавши роботу американських Apache за російські Мі-28Н.