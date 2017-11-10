Прикордонники передали Саакашвілі його сина

У Державній прикордонній службі України підтвердили, що затримали в аеропорту "Бориспіль" сина Міхеїла Саакашвілі разом з охоронцем. Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян у Facebook.

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Згідно з інформацією, хлопчика вже передали батькові, а охоронця не пустили до України "з міркувань безпеки".

"Дійсно, 10 листопада близько 18:30 до аеропорту "Бориспіль" рейсом із Тбілісі прибув неповнолітній громадянин-нерезидент України, який є сином Міхеїла Саакашвілі. На жаль, дитину в аеропорту ніхто з близьких родичів чи інших уповноважених осіб не зустрічав. Після того, як до аеропорту прибув батько цього громадянина (близько 20:00), прикордонники оформили факт перетину кордону неповнолітнім громадянином та впевнилися, що син зустрівся з батьком. Щодо охоронця, який прибув разом із сином Міхеїла Саакашвілі, то його не пропустили через кордон з міркувань безпеки", - написав Слободян.

Як повідомляв УНІАН, раніше в аеропорту "Бориспіль" прикордонники затримали 11-річного сина Саакашвілі з охоронцем.