Саакашвілі стверджує, що в аеропорту "Бориспіль" затримали його 11-річного сина

20:25, 10 листопада 2017
Політика
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Саакашвілі каже, що їде в аеропорт з'ясовувати, що відбувається.

Саакашвілі заявив, що його сина затримали / фото УНІАН

Екс-голова Одеської ОДА, лідер партії «Рух нових сил» Михеїл Саакашвілі стверджує, що в аеропорту "Бориспіль" затримано його неповнолітнього сина та співробітника грузинської служби державної охорони, який його супроводжує в подорожі до України.

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Про це Саакашвілі повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Дві години тому в аеропорту Бориспіль затримали мого 11-річного сина і співробітника грузинської служби державної охорони, який його супроводжував. Співробітник служби, що супроводжує мого сина, який летить до мене, знаходиться в офіційному відрядженні. У них всі документи в порядку, але дві години їх тримають в окремій кімнаті без пояснення причин. Їду в аеропорт з'ясовувати, що відбувається", - йдеться у дописі.

 
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