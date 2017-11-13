В Одесі засудили керівників нафтобази, причетних до "схеми Курченка" - прокуратура

В Одесі в рамках розслідування розкрадання нафтопродуктів за схемою бізнесмена, соратника екс-президента Віктора Януковича Сергія Курченка засуджено ще трьох осіб, серед яких, керівники нафтобази.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив прокурор Одеської області Олег Жученко.

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За його словами, суд одночасно з рішенням про спецконфіскацію 100 тис. тонн нафтопродуктів засудив трьох фігурантів до 5 років позбавлення волі з роком відстрочення виконання вироку.

Зазначається, що суд виніс вирок на підставі угод між процесуальним керівником розслідування і засудженими.

Двоє засуджених - керівники нафтобази, яка знаходиться на території Ренійського району області.

«Також засуджено чоловіка, який займався фактично менеджментом: підбором плавзасобів, екіпажів, які були задіяні в незаконному обороті нафтопродуктів», - сказав Жученко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 листопада, стало відомо, що рішенням Київського районного суду Одеси на користь держави конфісковано 100 тис. тонн нафтопродуктів вартістю понад 800 млн грн у рамках розслідування розкрадання нафтопродуктів за «схемою Курченка».

У рамках розслідування кримінального провадження за рішенням суду на користь держави в липні 2017 року конфісковано майно Одеського нафтопереробного заводу та підприємства. Орієнтовна вартість конфіскованого майна перевищила 5 млрд грн.

Також у липні прокуратура області направила до суду обвинувальний акт стосовно трьох посадових осіб Одеської митниці, причетних до паливної «схеми Курченка».

У червні засуджено колишнього заступника гендиректора Одеського НПЗ, причетного до розкрадання пального за «схемою Курченка». 30 травня прокуратурою Одеської області погоджено та направлено повідомлення про підозру колишньому голові наглядової ради групи компаній Курченку в скоєнні низки злочинів. Серед них - створення злочинної організації, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, легалізація отриманих злочинним шляхом коштів тощо.

У травні 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що компанії, які входять до холдингу Курченка ВЕТЕК, за попередні два роки ввезли на територію України за фіктивними документами понад 5 млн тонн нафтопродуктів на суму 36 млрд грн. За документами, ці нафтопродукти не мали реалізовуватися в Україні, а мали поставлятися до третіх країн, що дозволяло компаніям Курченка ухилятися від сплати податків.

Під час розслідування було заарештовано особисті рахунки Курченка, його рухоме й нерухоме майно на загальну суму понад 1,5 млрд грн.

У квітні 2014 року Курченко був оголошений в міжнародний розшук.