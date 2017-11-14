"Розглядаємо питання": у New York Times прокоментували скандал з картою зі "спірним" Кримом

Газета The New York Times, що опублікувала матеріал, проілюстрований картою з Кримом, позначеним як спірна територія в складі Росії, вивчає обставини виходу даної публікації. Про це російському агентству "РБК" заявили в прес-службі видання.

"Ми розглядаємо це питання в даний момент", - заявила прес-секретар газети Даніель Родес Ха.

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Автор матеріалу про Кримський міст в The New York Times Іван Нечепуренко заявив, що не має відношення до опублікованої карти.

"Ми побачили цю карту так само як і ви", - сказав він. Журналіст уточнив, що з ним не погоджували карту.

Як повідомляв УНІАН, американська щоденна газета New York Times опублікувала карту, на якій окупований Крим позначений тим же кольором, що і на території Росії і підписаний як "спірна територія" (disputed).