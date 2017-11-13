"Спірна територія": New York Times потрапила в скандал з "неукраїнським" Кримом

Американська щоденна газета New York Times опублікувала карту, на якій окупований Крим відзначений тим же кольором, що і на території Росії і підписаний як "спірна територія" (disputed). На це звернув увагу російський опозиціонер, 13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров і опублікував в Twitter скріншот.

"Ця карта в NYTimes зображує Крим в тому ж кольорі, що і Росія, як "спірну" територію. Суперечлива з точки зору Путіна, через його захоплення! Сумно і неправильно. Крим – це Україна. Виправте це", – написав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше німецьке видавництво випустило підручник для мігрантів, де на карті Крим - "російський".