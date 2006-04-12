Ющенко призначив Януковича на роль щуки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО розраховує на конструктивний діалог між коаліцією і опозицією у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Вибори показали, що на фоні вільної політичної конкуренції вперше з`явилася можливість налагодити конструктивний діалог між більшістю і опозицією», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент вважає найважливішим, щоб «опозиція була в опозиції до влади, а не до держави».

За словами В.ЮЩЕНКА, і коаліція, і опозиція в своїй діяльності повинні керуватися національними інтересами держави. «Це дозволить не тільки серйозно структурувати парламент, але й надати динаміки розвитку держави», - наголосив він.

Характеризуючи опозицію і її відносини з владою В.Ющенко сказав: «Це (опозиція) щука, яка не дає змоги, щоб карась спав у ставку».