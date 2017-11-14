У Transparency International закликали усунути Корчак на час розслідування

Transparency International Україна закликає Кабінет міністрів відсторонити від виконання обов'язків на час проведення розслідування про зловживання службовим становищем голову Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Наталю Корчак, йдеться в повідомленні на сайті організації.

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Сьогодні, 14 листопада, відбулася прес-конференція керівника департаменту фінансового контролю НАЗК Ганни Соломатіної, яка надала факти ймовірної участі Корчак не тільки у фальсифікаціях перевірок електронних декларацій, але і недбалого ставлення голови до своїх обов'язків, передає DT.UA.

Наголошується, що відповідні документи, після повного ігнорування з боку прокуратури, були надані Національному антикорупційному бюро України (НАБУ). Детективи почали досудове розслідування за фактом вчинення посадовими особами НАЗК дій з метою можливого отримання хабара в особливо великих розмірах, поєднаного з вимаганням.

У TI Україна підкреслили, що перебування голови НАЗК на посаді дає їй можливість впливати на співробітників НАЗК, свідків у процесі розслідування, і процедуру слідчих дій в цілому, тому це рішення відповідає міжнародним стандартам неможливості втручання в слідчі дії зі сторони процесу.

"Ми закликаємо не повторювати помилку серпня 2016 року, коли через непрофесійність та залежність керівництва НАЗК ледь не була зірвана процедура отримання безвізового режиму між Україною та ЄС. Саме тоді непрофесійна робота голови НАЗК зірвала запуск системи електронного декларування, але результати службового розслідування з боку Кабміну цієї ситуації були засекречені від громадськості і ніяких кадрових рішень не було прийнято", - заявив виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин.

В організації також зазначили, що повна відповідальність за збереження на посаді Корчак на час розслідування, а потім і ймовірний зрив слідства, буде лягати на керівництво уряду. Як і подальша дискредитація самої ідеї запобігання корупції за підтримки НАЗК з боку міжнародних донорів до моменту усунення дискредитованого керівництва цього органу, сказано в повідомленні.