Голова розвідки ФРН: не варто плекати надії щодо Криму, силові амбіції Росії зростатимуть

На даний час немає підстав вважати, що відносини Заходу з Росією покращаться за президента Володимира Путіна, впевнений глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль (Bruno Kahl).

Під час виступу у Фонді імені Ганса Зайделя (Hanns-Seidel-Stiftung) у Мюнхені, він зазначив, що складно буде і надалі, повідомило ввечері у вівторок, 14 листопада, видання Süddeutsche Zeitung, передає DW.com.

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Каль попередив, що "не варто більше плекати надії щодо питання Криму", і додав, що "силові амбіції Росії зростатимуть". Після великомасштабних спільних російсько-білоруських військових маневрів BND констатувала "вражаючу" модернізацію озброєння і вміння керувати військами. Каль сказав, що це "вселяє занепокоєння".

За його словами, Росія прагне повернути собі роль лідера на європейському континенті - зокрема, "послабити Євросоюз і відштовхнути США, а особливо - вбити між ними клин". "Замість партнера у сфері європейської безпеки ми маємо в Росії, скоріше, потенційну загрозу", - заявив глава німецької спецслужби, вказавши на повернення Росії як гравця на світовій політичній арені.

На думку Бруно Каля, це буде "незручний сусід". Країна збільшила радіус дії в політиці безпеки, тому він вважає реальною загрозу, що виходить від розміщених "навколо" Калінінграда ракет малої дальності.

Водночас глава BND закликав налагоджувати з Москвою "тісні зв'язки", тримати відкритими канали спілкування і стежити за тим, щоб контакти з Росією не вичерпалися зовсім.