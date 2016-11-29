Німецька розвідка не виключає атаки російських хакерів на майбутніх виборах

Так вважає новий керівник німецької розвідки BND Бруно Каль, про що він сказав в інтерв’ю Süddeutsche Zeitung.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Є дані, що кібератаки відбуваються з метою створення політичної невизначеності. Існує свого роду тиск на громадський дискурс про демократію, що є неприйнятним", - сказав він.

Глава німецької розвідки підтвердив, що в хакерських атаках під час виборчої кампанії у США знайдено слід Росії.

"Держава у ролі виконавця – це технічно складно, однак є певні докази того, що держава принаймні терпимо до цього (хакерських атак) ставилася або хотіла" - зазначив Каль.

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За його словами, подібна загроза продовжує зростати в Німеччини, де наступного року також відбудуться вибори.

"Європа знаходиться у фокусі таких підривних дій, а Німеччина в особливості", - сказав він.

Необхідно публічно обговорювати те, що відбувається, оскільки відбувається тиск на громадську думку і на демократію.

"Раніше розвідслужби приділяли більше уваги державам і їх керівникам. Сьогодні виклики і загрози стали різноманітнішими, а учасники гри - більш багатоликими", - зазначив Каль.