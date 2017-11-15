ВР сьогодні має продовжити угоду з Нідерландами щодо розслідування катастрофи МН-17 (наживо)

Сьогодні Верховна Рада України має розглянути президентський законопроект про ратифікацію Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про продовження до 1 серпня 2018 року строку дії угоди між країнами про Міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня 2014 року.

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Як передає кореспондент УНІАН, перед цим парламент розгляне ще два президентські законопроекти, які стосуються міжнародних угод. Зокрема, з Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Серед іншого, парламент сьогодні розглядатиме законопроект про Дисциплінарний статут Національної поліції України, а також низку проектів постанов, які стосуються присудження премій парламенту та проведення парламентських слухань.