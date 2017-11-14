Рада почала розгляд питань щодо ухвалення проекту держбюджету на 2018 рік (подію завершено)

Верховна Рада почала розгляд питань, пов'язаних з ухваленням проекту державного бюджету України на 2018 рік.

Читайте такожВ Раді зареєстровано законопроект про держбюджет України на 2018 рік Як передає кореспондент УНІАН, першим питанням розглядається урядовий законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу (№7116).

З цього питання доповідає міністр фінансів Олександр Данилюк.

Другим питанням розглядатиметься урядовий законопроект про державний бюджет України на 2018 рік (№7000). Сьогодні його передбачається ухвалити в першому читанні.

Доповідати по ньому має заступник голови Комітету з питань бюджету Сергій Мельник. Також виступатиме Данилюк і тимчасово виконуючий повноваження голови Рахункової палати Олександр Яременко.