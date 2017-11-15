Полторак: ми виключаємо можливість участі Росії у майбутній миротворчій місії ООН на Донбасі

Україна виключає можливість участі Російської Федерації у майбутній миротворчій місії ООН на території Донецької та Луганської областей.

Як повідомили у прес-службі Міністерства оборони України, про це заявив глава відомства Степан Полторак на зустрічі з міністром національної оборони Канади Харджитом Сейджжаном.

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"Ми виключаємо можливість участі Росії у майбутній місії. Вірю, що місія на Донбасі можлива й за підтримки наших міжнародних друзів. Заплановане вдасться втілити в життя", - цитує прес-служба Полторака.

Він наголосив, що Україна розглядає можливість застосування місії лише на усій непідконтрольній території Донбасу із забезпеченням контролю над українсько-російським кордоном.

"Наш головний критерій – майбутня миротворча місія ООН із мандатом діяльності має бути розгорнута на усій тимчасово окупованій території, принциповою вимогою є забезпечення міжнародного контролю над частиною українсько-російського державного кордону в зоні конфлікту та виведення з території України всіх незаконних збройних формувань та підрозділів РФ, а також встановлення місією контролю за станом зберігання важкого озброєння", - сказав Полторак.

Довідка УНІАН. 20 вересня президент України Петро Порошенко звернувся до Ради безпеки ООН з приводу розгортання миротворчої місії на Донбасі. Під час виступу на загальних дебатах 72-ї сесії Генасамблеї ООН він наголосив, що миротворча місія ООН має бути розгорнута на всій території окупованого Донбасу, включаючи кордон.

Своєю чергою в РФ заявляють, що повноцінна миротворча операція на окупованому Донбасі є неприйнятною з погляду Мінських угод, і наполягають, що миротворці ООН повинні базуватися лише на лінії розмежування на Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

11 листопада міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що Україна, США та Німеччина мають фактично готовий проект резолюції ООН стосовно миротворчої місії на Донбасі.