Соціолог оцінила ймовірність реваншу "регіоналів" на виборах

Відомий український соціолог та директор Фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна прокоментувала ймовірність реваншу колишніх "регіоналів" на наступних виборах до Верховної Ради.

Вона нагадала, що "Партія регіонів" на виборах 2012 року отримала 30% підтримки, а після Майдану і втечі Януковича рейтинг "ПР" звалився, передає "Главред".

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Тоді, за словами Бекешкіної, прихильники "Партії регіонів" у своїй більшості просто не пішли на вибори в 2014 році, а частина з них проголосувала за "Опозиційний блок", який став наступником ПР.

"Зараз у цю партію повертаються колишні прихильники, рейтинг зростає, але йому ще далеко до попередніх результатів. Згідно з останніми опитуваннями серед всього населення, рейтинг "Опозиційного блоку" складає 6,6%. Навіть якщо порахувати з тими, хто визначився з вибором, це буде 12%, а це далеко не ті результати, які були колись. Тому реваншу не буде. "Опозиційний блок" буде лише однією з партій, яка пройде на виборах", − заявила соціолог.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що наметове містечко перед Верховною Радою профінансував колишній народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник.