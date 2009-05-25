Ющенка біля Українського дому зустріли пікетом
10:28, 25 травня 2009Політика
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Триває форум «Влада та бізнес – партнери»
Близько 1 тис. підприємців пікетують Український дім, де проходить форум «Влада та бізнес – партнери» за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА, з вимогою забезпечити їм умови для праці.
Як передає кореспондент УНІАН, вони стоять перед Українським домом і тримають транспаранти: «Дайте можливість нормально працювати», «Ні - політизації підприємництва», «Ми – громадяни України. Ми маємо право на працю» та інші гасла.
Президента України під час прибуття до Українського дому пікетувальники зустріли гучними вигуками.
Наразі пікетування Українського дому продовжується.
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