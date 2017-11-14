Трамп-молодший зізнався у контактах з Wikileaks під час президентської гонки в США

08:09, 14 листопада 2017
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В ході президентської гонки сайт Wikileaks оприлюднив листи кандидата в президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон, отримані в результаті хакерських атак.

Дональд Трамп-молодший / REUTERS

Старший син президента США Дональд Трамп-молодший під час виборчої кампанії свого батька підтримував контакти з Wikileaks.

Увечері в понеділок, 13 листопада, він опублікував в Twitter свою переписку в мікроблозі з цим викривальним порталом. Раніше про листування повідомив журнал The Atlantic, передає DW.com.

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З твітів, оприлюднених сином глави Білого дому, видно, що він отримав від Wikileaks кілька запитів і лише в трьох випадках відповів. В одному з них викривачі попросили Трампа-молодшого прокоментувати запуск однієї громадської організації сайту putintrump.org на що він відповів, що нічого про це не знає, але пообіцяв навести довідки.

В інший раз співробітників Wikileaks цікавив публічний коментар з приводу одного повідомлення про Клінтон, на що політик відповів, що вже надав його. Третій контакт полягав у тому, що Трамп запитав, що стоїть за одним викриттям, про який він нещодавно прочитав. На це портал попросив Трампа-старшого поділитися посиланням.

В ході президентської гонки сайт Wikileaks оприлюднив листи кандидата в президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон, отримані в результаті хакерських атак. Ця публікація сильно зіпсувала позиції Клінтон на виборах. Американські спецслужби вважають, що за зломом її пошти стоїть російська влада.

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Теги: #зв'язки Трампа із Росією#Дональд Трамп-молодший