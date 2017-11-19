"Це підірве ситуацію": Росія влаштувала істерику через можливі поставки зброї із США до України
21:06, 19 листопада 2017Політика
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Трампу будуть рекомендувати виділити Україні 47 мільйонів доларів на озброєння.
У Росії такий можливий крок США назвали "безвідповідальним" / фото telegraf.com.ua
У Росії знову заявили, що якщо США поставлять Києву озброєння, то це "підірве" ситуацію в Україні. Про це заявив "РИА Новости" голова комітету Держдуми з оборони Володимир Шаманов.
"Це буде позначатися негативно на всіх сторонах процесу, і політичних, дипломатичних, я вже не кажу про військові", — сказав депутат.
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За його словами, якщо Вашингтон зважиться на такі поставки, "це буде безвідповідальний крок".
Раніше повідомлялося, що в Сенаті США закликали Трампа відповісти на агресію РФ наданням Україні летального озброєння.
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