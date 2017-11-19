"Це підірве ситуацію": Росія влаштувала істерику через можливі поставки зброї із США до України

У Росії знову заявили, що якщо США поставлять Києву озброєння, то це "підірве" ситуацію в Україні. Про це заявив "РИА Новости" голова комітету Держдуми з оборони Володимир Шаманов.

"Це буде позначатися негативно на всіх сторонах процесу, і політичних, дипломатичних, я вже не кажу про військові", — сказав депутат.

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За його словами, якщо Вашингтон зважиться на такі поставки, "це буде безвідповідальний крок".

Раніше повідомлялося, що в Сенаті США закликали Трампа відповісти на агресію РФ наданням Україні летального озброєння.