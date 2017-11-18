У Сенаті США закликали Трампа відповісти на агресію РФ наданням Україні летального озброєння

Сенатор США, член комітету з питань збройних сил Джеймс Інгофф надіслав листа президентові Сполучених Штатів Дональду Трампу із закликом узгодити надання Україні оборонних летальних озброєнь.

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Про це йдеться в повідомленні посольства України в США на сторінці у Facebook.

Інгофф підкреслив, що його лист відображає підтримку 27 сенаторів, які на початку року закликали президента Дональда Трампа розширити обсяги оборонної допомоги Україні.

"Триваюча агресія Росії і її постійна відмова поважати територіальну цілісність України вимагає від нас - тих, хто поважає правовий порядок, сильної відповіді. І ця відповідь має бути в наданні летального озброєння в рамках підтримки України", - йдеться в листі.