Медведєв: у нас із сусідами спільне минуле і, сподіваюся, майбутнє

Для Росії відносини з країнами Співдружності Незалежних Держав (СНД) є найважливішим зовнішньополітичним пріоритетом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав на зустрічі з керівником Федерального агентства у справах СНД, співвітчизників, які проживають за кордоном, і з міжнародної гуманітарної співпраці Фарітом МУХАМЕТШИНИМ.

Разом із тим Д.МЕДВЕДЄВ зазначив, що, «на жаль, далеко не завжди цей пріоритет виходить на реальний передній план, тому було створено агентство у справах СНД».

«Багато держав – самі знаєте, про які держави я в даному випадку говорю, – досить активно працюють на пострадянському просторі, не шкодують сил і коштів для того, щоб фінансувати присутність власного персоналу», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Ми тим більше до цих питань повинні ставитися максимально уважно, оскільки, ще раз підкреслюю, для нас це не просто якісь держави, що знаходяться на віддаленні, – це наші найближчі сусіди, з якими в нас і єдине минуле, і, сподіваюся, майбутнє також», - підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ.

У свою чергу, Ф.МУХАМЕТШИН запевнив, що агентство у справах СНД сьогодні показує свою запитаність як у системі органів державної влади й управління РФ, так і за кордоном.

«Наші зарубіжні партнери сприйняли створення цього агентства як ще одне підтвердження пріоритетної цілі Росії – простір СНД, а наші співвітчизники – як підвищення уваги з боку російського керівництва до їхніх сподівань, до їхніх проблем, зокрема зі зміцнення міждержавних гуманітарних зв`язків», - сказав Ф.МУХАМЕТШИН.

За його словами, цього року агентство за участю керівництва МЗС РФ відкрило російські центри науки та культури в Кишиневі, Баку, Єревані. Також цього року заплановано відкрити центр науки та культури в Білорусі.

Ф.МУХАМЕТШИН повідомив, що цього року готуються до підписання міжурядові угоди з Киргизією, Таджикистаном, Туркменістаном, розширюються філіали в Україні та в Казахстані.

«Ряд документів сьогодні перебувають на стадії узгодження. Питань для того, щоб їх відкрити, фінансувати, в кадровому плані посилити нашу увагу, проблем особливих немає – вони у нас є в повному обсязі», - сказав Ф.МУХАМЕТШИН.