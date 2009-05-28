Кабмін пропонує ВР обмежити пільги народним депутатам

Кабінет Міністрів пропонує обмежити пільги, якими користуються народні депутати України.

Відповідний законопроект уряд схвалив сьогодні на своєму засіданні, повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів.

Проектом закону, зокрема, пропонується скасувати положення про безкоштовне забезпечення народних депутатів путівками для санаторно-курортного лікування. Крім того, вони не зможуть безкоштовно користуватися залами офіційних делегацій аеропортів і аеровокзалів, залізничних вокзалів і станцій, морських вокзалів і портів.

Також уряд пропонує повністю виключити норму про державне страхування життя і здоров’я народного депутата.

Крім того, законопроектом пропонується суттєво обмежити з одного року до одного місяця строк виплати матеріальної допомоги колишнім депутатам на період їх працевлаштування. У разі навчання чи перекваліфікації ця виплата має не перевищувати трьохмісячний термін після закінчення повноважень народного депутата, йдеться в законопроекті.

На переконання уряду, прийняття і реалізація закону дасть можливість зменшити видатки державного бюджету України.