Порошенко: Україна є самостійним гравцем, з яким рахуються в Європі

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Україна є самостійним гравцем, з яким рахуються в Європі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив сьогодні на брифінгу в Брюсселі за результатами саміту «Східного партнерства» в Брюсселі.

«На сьогоднішній день було чітко продемонстровано, що Україна є самостійний гравець, з яким рахуються європейські лідери і можна лише наголосити, що за останні два дні у мене були зустрічі з 15 лідерами європейських країн, де ми обговорювали перелік проблем», - зазначив президент.

Він підкреслив, що в підсумковій декларації саміту були враховані пропозиції України, зокрема, щодо моделі «Східне партнерство плюс» для України, Молдови та Грузії.

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«Ви бачили, в фінальній резолюції саміту є українські європейські прагнення. Нам вдалося вирішити іншу політичну річ – це об’єднання ЄС навколо миротворчої місії на Донбасі. Ми активно просуваємо цю позицію як в Генасамблеї ООН, так і сьогодні нам вдалося включити цю позицію в фінальну резолюцію саміту», - наголосив Порошенко.

При цьому він зауважив, що Україна не змогла реалізувати на саміті «Східного партнерства» усе, що хотіла: «Чи вдалося нам реалізувати все, що ми хотіли? Відповідь – ні».

При цьому глава держави додав, що «Європа має бути жорсткіша, Європа має бути більш об’єднаною та більш рішучою».