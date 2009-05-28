Березовський: Україна і Європа послали Путіна в нокаут

Підприємець і політичний діяч Борис БЕРЕЗОВСЬКИЙ вважає, що в разі передачі під контроль Євросоюзу газотранспортної системи (ГТС) України політичну стратегію режиму Володимира ПУТІНА буде зруйновано. Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Новая».

«Вся історія путінської Росії — це прагнення здобути контроль над транспортуванням енергоресурсів. Путінський режим обрав своєю політикою шантаж за допомогою енергетичної дубини, газово-нафтової монополії в Європі. І йому дуже б хотілося, щоб ця монополія доповнилася ще транспортними системами. А, врешті-решт, дійшла до кожного споживача. Щоб у потрібний момент можна було вимкнути тепло в будь-якої людини, яка живе де завгодно: у Брюсселі, Лондоні або Парижі. Отже, пріоритетом номер один було здобуття контролю над газотранспортною системою України. Звідси й підтримка ЯНУКОВИЧА на минулих виборах», - сказав він.

Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ додав: «Але цей удар, по суті, нокаут (вони досі не зрозуміли, думають, що це нокдаун, а насправді це нокаут) — це передача під контроль Євросоюзу газотранспортної системи України».

«Це руйнування навіть не економічної, а політичної стратегії режиму ПУТІНА. І тому російські проекти — «Південний потік», «Північний потік» — це вже судоми… Ви уявляєте, наскільки невигідний «Північний потік» порівняно з транспортуванням газу через Україну або Білорусь? Та й небезпечно це все. Адже трубу прокладатимуть по дну Чорного моря в «Південному потоці» та по дну Балтійського - в «Північному потоці». А це висока ймовірність екологічної катастрофи», - додав він.

На думку Б.БЕРЕЗОВСЬКОГО, «тому, звичайно, розв’язання конфлікту вирішено наперед саме рішеннями фактично про передачу газотранспортної системи Євросоюзу. Тому тепер не можна буде кивати на Україну як на ненадійного партнера для Європи. Тепер стало прозоро, хто перекриває кран, хто шантажує Захід. І весь останній шантаж з п`ятьма мільярдами доларів — дамо, не дамо — це насправді вже конвульсії. Історія з ГТС України вже закінчена».

«І якби в Україні було більше політичної волі, то, можливо, вдалося б створити коаліцію країн - транспортерів російських енергоресурсів на захід. Я маю на увазі і країни Балтії, і Україну, і Білорусь. Безумовно, це була б анітрохи не менш значуща монополія, аніж монополія на самі енергоресурси», - зазначив олігарх.

Довідка УНІАН. Борис БЕРЕЗОВСЬКИЙ (народився. 23 січня 1946 року в Москві) — російський і британський підприємець і політичний діяч, учений-математик. Доктор технічних наук (1983 р. ), член-кореспондент Російської академії наук (1991 р.).

З осені 2000 року виступає як політичний опонент Володимира ПУТІНА, у президентській кампанії якого наприкінці 1999 року - початку 2000 року брав участь на його стороні - на підтримку блоку «Единство».

З 20 вересня 2001 року перебуває в розшуку в РФ за звинуваченням у шахрайстві, відмиванні грошей, спробі насильницького захоплення влади. Проживає у Великій Британії як політичний біженець. З 2003 року має британський документ (Travel document) на ім`я Платон ЄЛЕНІН. Є громадянином Росії. 1996 року відмовився від громадянства Ізраїлю.

1997 року журнал Forbes оцінював його статки в 3 млрд. доларів.