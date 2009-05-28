У Ющенка натякнули Тимошенко з Януковичем на міжнародну ізоляцію
Та інші “неприємні речі”
Внесений Президентом до ВР проект змін до Конституції «є базовим для комплексної політичної реформи». Про це заявив заступник Глави Секретаріату Президента, представник Президента у Верховній Раді Ігор Попов під час круглого столу «Конституційні зміни - шлях до стабільності» у Національному інституті стратегічних досліджень.
«Два місяці, що минули з часу внесення проекту Конституції, показали, що це дійсно дуже актуально - влада наша працює неефективно, уряд працює без програми... Президент зі свого боку ще тоді заявив, що він готовий до діалогу, компромісів, що його проект не є догматичним», - наводить слова Попова прес-служба Президента. Однак, зазначив він, замість очікуваної «публічної прозорої дискусії» ми побачили спочатку гальмування конституційного процесу, а тепер з`являється інформація про певні «кулуарні домовленості».
«Зараз доцільно говорити про ті принципи, яким повинен відповідати конституційний процес», - наголосив Попов. Серед таких принципів він зокрема назвав публічність створення та прийняття нової Конституції, її відповідність інтересам виборців.
Говорячи про часові рамки внесення конституційних змін, Попов зазначив: «Якщо у політичних сил є бажання в цьому році провести конституційну реформу, то перше голосування треба звичайно провести на цій діючій сесії Верховної Ради». Якщо потрібен принаймні місяць на обговорення цього питання в суспільстві, то ті політичні сили, які хочуть провести реформу в поточному році, мають оприлюднити свої пропозиції та проекти практично вже ближчим часом. Безперечно, зазначив Попов, всі ці пропозиції мають бути внесені у демократичний спосіб і відповідати чинній Конституції. «Інакше нас чекають неприємні речі - міжнародна ізоляція, узурпація влади. І тоді - Президент вчора про це сказав - своє слово скаже народ», - сказав представник Глави держави у Верховній Раді.
Як повідомляв УНІАН, 24 травня лідер Партії регіонів Віктор Янукович повідомив, що переговори ПР з БЮТ щодо змін до Конституції “не припинялися ніколи”. (За деякими даними у обговорюваних ПР та БЮТ конституційних змінах йдеться зокрема про зміну процедури виборів Президента України - з загальних на вибори у Верховній Раді)
Але вже 28 травня Янукович ствердив, що «зараз переговори з БЮТ призупинені з різних обставин». «Тому ніяких переговорів немає», - додав він.