У Ющенка натякнули Тимошенко з Януковичем на міжнародну ізоляцію

Внесений Президентом до ВР проект змін до Конституції «є базовим для комплексної політичної реформи». Про це заявив заступник Глави Секретаріату Президента, представник Президента у Верховній Раді Ігор Попов під час круглого столу «Конституційні зміни - шлях до стабільності» у Національному інституті стратегічних досліджень.

«Два місяці, що минули з часу внесення проекту Конституції, показали, що це дійсно дуже актуально - влада наша працює неефективно, уряд працює без програми... Президент зі свого боку ще тоді заявив, що він готовий до діалогу, компромісів, що його проект не є догматичним», - наводить слова Попова прес-служба Президента. Однак, зазначив він, замість очікуваної «публічної прозорої дискусії» ми побачили спочатку гальмування конституційного процесу, а тепер з`являється інформація про певні «кулуарні домовленості».

«Зараз доцільно говорити про ті принципи, яким повинен відповідати конституційний процес», - наголосив Попов. Серед таких принципів він зокрема назвав публічність створення та прийняття нової Конституції, її відповідність інтересам виборців.

Говорячи про часові рамки внесення конституційних змін, Попов зазначив: «Якщо у політичних сил є бажання в цьому році провести конституційну реформу, то перше голосування треба звичайно провести на цій діючій сесії Верховної Ради». Якщо потрібен принаймні місяць на обговорення цього питання в суспільстві, то ті політичні сили, які хочуть провести реформу в поточному році, мають оприлюднити свої пропозиції та проекти практично вже ближчим часом. Безперечно, зазначив Попов, всі ці пропозиції мають бути внесені у демократичний спосіб і відповідати чинній Конституції. «Інакше нас чекають неприємні речі - міжнародна ізоляція, узурпація влади. І тоді - Президент вчора про це сказав - своє слово скаже народ», - сказав представник Глави держави у Верховній Раді.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня лідер Партії регіонів Віктор Янукович повідомив, що переговори ПР з БЮТ щодо змін до Конституції “не припинялися ніколи”. (За деякими даними у обговорюваних ПР та БЮТ конституційних змінах йдеться зокрема про зміну процедури виборів Президента України - з загальних на вибори у Верховній Раді)

Але вже 28 травня Янукович ствердив, що «зараз переговори з БЮТ призупинені з різних обставин». «Тому ніяких переговорів немає», - додав він.