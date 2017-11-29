Переможниця Євробачення-2016 Джамала вагітна первістком

Українська співачка і тренер вокального проекту "Голос країни-8" Джамала потішила шанувальників радісною новиною.

Щойно зірка повідомила, що вона та її чоловік Бекір Сулейманов чекають на первістка. Офіційно інформацію підтвердили представники виконавиці, передає ТСН.

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"До нас останнім часом часто звертаються із запитами підтвердити чутки про вагітність Джамали. Це не чутки", - коротко прокоментували у Джамали.

Більше подробиць артистка розголошувати не стала. Прес-служба співачки поділилася, що Джамала народжуватиме навесні.

Тим часом сама майбутня мама виклала у соцмережі фото, де її ніжно обіймає чоловік, і підписала його: "Звичайно, мені хотілося б тримати це в секреті і поділитися новиною тільки з найближчими, але багато хто вже і так здогадався. Це найбільше диво на світі!".

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, переможниця Євробачення-2016 співачка Джамала вийшла заміж. Весільна церемонія відбулася 26 квітня.