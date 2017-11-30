Лавров: введення миротворців ООН на Донбас буде після розведення сторін

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю італійській газеті Libero заявив, що сили ООН введуть на Донбас після розведення сторін. Про це повідомляє "Газета.Ru".

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«Контингент ООН буде введений в зону конфлікту після розведення сил і засобів сторін. Розміщення оонівців повинно бути погоджено з владою як у Києві, так і в Донецьку і Луганську», - сказав Лавров.

«При цьому основою врегулювання продовжують залишатися Мінські угоди, зберігаються всі існуючі переговорні майданчики - мінська Контактна група та «нормандський формат», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня президент України Петро Порошенко звернувся до Ради безпеки ООН з приводу розгортання миротворчої місії на Донбасі. Під час виступу на спільних дебатах 72-ї сесії Генасамблеї ООН він підкреслив, що миротворча місія ООН повинна бути розгорнута на всій території окупованого Донбасу, включаючи кордон.

У РФ заявляють, що повноцінна миротворча операція на окупованому Донбасі неприйнятна з точки зору Мінських угод, і наполягають, що миротворці ООН повинні базуватися тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

11 листопада міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що Україна, США і Німеччина фактично мають готовий проект резолюції ООН про миротворчую місію на Донбасі.

Перед зустріччю Волкера і Суркова в Белграді, що відбулася 13 листопада, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомило, що США готуються в найближчі дні запропонувати Росії план розміщення на Донбасі 20 тис. миротворців ООН.

27 листопада Волкер заявив, що його зустріч з Сурковим 13 листопада стала "кроком назад" у питанні розгортання миротворчої місії на Донбасі.