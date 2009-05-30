Костенко: Тимошенко і Янукович прагнуть поділити владу на двох

Лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО заявляє, що його політична сила організує акції громадянської непокори, якщо БЮТ і Партія регіонів влаштують “конституційний переворот”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УПН.

«Якщо БЮТ та Партія регіонів сепаратно домовляться про поправки до Конституції - вибори Президента України в парламенті та антидемократичну зміну системи державного управління, - УНП закличе до акцій громадянської непокори», - наголосив, зокрема, Ю.КОСТЕНКО.

Він сказав, що УНП вимагатиме від Президента Віктора ЮЩЕНКА провести всенародний референдум, єдиним питанням якого має стати: “Чи погодиться громадянин, котрий має право голосу, передати своє конституційне право обирати Президента парламентаріям?”.

Ю.КОСТЕНКО поінформував, що “УНП також звернеться до Венеціанської комісії, яка є головним правовим експертним органом ЄС, з метою покласти край «шахрайським спробам українських можновладців переписати Конституцію «під себе». При цьому лідер УНП висловив упевненість, що “Венеціанська комісія не схвалить такі політичні експерименти, які згортають демократію в Україні”.

Ю.КОСТЕНКО також повідомив, що „за умов спроби конституційних змін неминучим буде вихід депутатів УНП з нинішньої коаліції”.

«ТИМОШЕНКО та ЯНУКОВИЧ намагаються поділити владу на двох, усунувши від управління народ, який за Основним Законом «є носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в державі», - наголосив Ю.КОСТЕНКО. Політик вважає, що БЮТ та ПР «намагаються здійснити конституційний переворот з метою свідомого знищення демократичної системи управління в Україні та повернення авторитаризму».