Експерт пропонує рецепт: Україна ще доплачуватиме Росії за вплив

Росія повинна обмежитися «психологічним» впливом на хід президентської кампанії в Україні.

Таку думку УНІАН висловив перший віце-президент Центру моделювання стратегічного розвитку (Росія) Григорій ТРОФИМЧУК.

«Росія не може не робити впливу на хід українських виборів, проте питання полягає у форматі такого впливу. Вплив не має бути втручанням. Насамперед, може йтися про вплив психологічний, а не політичний, що не карається і цілком законно», - сказав Г.ТРОФИМЧУК.

На його думку, правильна пропаганда сама розставляє все по своїх місцях без фінансової підтримки.

«Якщо Москва цього разу зорієнтується правильно і врахує минулі помилки, я впевнений: про посилення її впливу мріятимуть багато хто з головних українських кандидатів, і багато навіть самі за це доплачуватимуть», - вважає він.

Г.ТРОФИМЧУК також зазначив, що Москва завжди побоювалася робити ставку на того ж кандидата, що й Захід, проте ніхто не прораховував перспектив варіанту, коли Москва раптом концентруватиметься на тій же фігурі, що і її геополітичні опоненти.

«Принаймні, це буде цілком нестандартним кроком, якого від Москви ніхто не чекає», - зазначив експерт.

Він вважає, що результатом такого варіанту може бути однозначне посилення самої України, котра знайде реальну зовнішньополітичну вагу.

«Поки що ж вона поводиться однобоко. Тому до неї з боку Заходу і ЄС зберігатиметься відповідне ставлення. На мій погляд, Україна – фактично могутня держава – має право здійснювати серйозніші міжнародні маніпуляції. І вона може робити це тільки за рахунок Росії, інших можливостей географія не надає», - сказав Г.ТРОФИМЧУК.

Окрім цього, він підкреслив, що Росія не повинна знову направляти в Україну тих же експертів-політологів, які за останні п`ять років зробили все, аби поховати двосторонні відносини.

«До України мають поїхати нові представники РФ, поява яких буде вигідна не тільки Москві, а й, насамперед, самому Києву, оскільки однозначно напружені відносини з РФ позбавляють його регіонального і геополітичного маневру, який має залишатися в будь-якої суверенної країни за будь-якого розкладу», - вважає експерт.