Слідчий Нацполіції заявляє, що НАЗК неправомірно передало до суду складений на нього адмінпротокол

Заступник начальника управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України Дмитро Бут звинуватив Національне агентство з питань запобігання корупції у неправомірній передачі до суду складеного на нього протоколу про адміністративне порушення.

Як повідомили у Департаменті комунікації МВС України, сьогодні НАЗК розмістило на своєму сайті інформацію щодо направлення до суду протоколу про адміністративне правопорушення, складеного на посадовця.

За словами Бута, мова йде про отриманий подарунок для дитини - собаку породи померанський шпиц, відомості про яку були внесені ним до декларації.

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«21 серпня НАЗК, перевіривши декларацію, встановило, що у декларації за 2015 рік відсутні будь-які правопорушення, ознаки незаконного збагачення та підстави для притягнення мене до адміністративної чи кримінальної відповідальності. У рішенні лише зазначалася необхідність внести уточнення щодо подарунку. Їх я виконав та вніс уточнення відповідно до вимог закону», - зазначив Бут.

Він повідомив, це рішення НАЗК діє до теперішнього часу. Однак, зауважили у МВС, з «незрозумілих причин» у листопаді 2017 року його запрошують спочатку через телебачення, а потім електронним листом прибути до НАЗК вже для ознайомлення з протоколом про адміністративне правопорушення знову з приводу собаки.

«Перебуваючи на лікарняному, я письмово повідомив НАЗК про неможливість прибуття у визначений час. Також письмово НАЗК було повідомлене і про відсутність підстав для складання протоколу і про завершення термінів давності. Однак сьогодні з Інтернету я дізнався про те, що протокол вже направлений до суду», - підкреслив посадовець Нацполіції.

Також у МВС зазначили, що 30 листопада НАЗК на своєму засіданні прийняло рішення не передавати адміністративний протокол щодо Бута до суду.

«Не зрозуміло, хто та з яких причин порушив прийняте НАЗК рішення та передав до суду протокол. Можливо, хтось має велике бажання за будь-яких обставин, навіть всупереч вимогам закону, безпідставно притягнути мене до відповідальності?» - допускає слідчий Нацполіції.

При цьому сказано, що інформаційна кампанія проти Бута почалася, коли слідство Нацполіції зареєструвало кримінальне провадження та розпочало слідчі дії за ознаками ч.3 ст.258-5 та ч.1 ст.358 Кримінального Кодексу України щодо телеканалу «ІНТЕР», співвласником якого є народний депутат України Сергій Льовочкін та бізнесмен Дмитро Фірташ.