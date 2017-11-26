Депутат повідомив, що двох затриманих колишніх добровольців АТО везуть до Маріуполя

Народний депутат Єгор Соболєв заявив, що двох затриманих колишніх добровольців АТО Анатолія Виногродського та Леоніда Литвиненка везуть до Маріуполя. Про це Соболєв написав у Facebook.

«Обох захоплених наших добровольців везуть до Маріуполя. І другого командира "Донбасу" Анатолія Виногродского (позивний "Гал"), якого взяли у Києві; і командира роти добровольчого батальйону ОУН Леоніда Литвиненка (позивний "Бек"), якого захопили у Новоград-Волинському», - зазначив депутат.

За його словами, «обом інкримінують якийсь напад у Кіровоградській області, але везуть перевіреним маршрутом - до слідчого донецької поліції Артема Подвига. Він сьогодні домігся арешту закритим судом у Маріуполі Олександра Новікова, ветерана "Донбасу" з позивним "Хаммєр"».

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Соболєв заявив, що всі троє колишніх бійця добровольчих батальйонів організовували акцію протесту біля Верховної Ради, що розпочалась 17 жовтня.

«І "Хаммєр", і "Гал", і "Бек" були серед організаторів табору Рух "Визволення" на Грушевського, куди ми вийшли з вимогою ухвалення антикорупційних законів», - зауважив депутат.

«Завтра о 19:00 ми оголошуємо загальний збір усіх, хто проти перетворення нашої країни до "ДНР"», - додав Соболєв.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 листопада, в організації «Рух «Визволення» заявили про викрадення другого командира батальйону «Донбас», представника «Штабу блокади торгівлі з окупантами» Виногродського в Києві і добровольця ОУН Литвиненка в Новоград-Волинському Житомирської області.

Пізніше на сторінці МВС у Facebook повідомили, що у Києві та на Житомирщині поліція затримала двох колишніх добровольців АТО, які підозрюються у розбійному нападі.

«Одного з колишніх керівників батальйону «Донбас» та його поплічника затримали за напад на охоронця одного з ПСП (приватне сільгосппідприємство – УНІАН) на Кіровоградщині. Подія сталася у липні цього року», - йдеться у повідомленні.

Крім того, сьогодні у Нацполіції повідомили, що суд у Маріуполі постановив заарештувати на 60 діб чоловіка, який підозрюється у викраденні у 2014 році бійця батальйону «Донбас» та інших кримінальних правопорушеннях. Підозрюваний був затриманий 24 листопада у Солом’янському районі Києва.

За даними активістів, йдеться про ветерана батальйону "Донбас" Олександра Новікова з позивним "Хаммєр".