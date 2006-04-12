14 квітня Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН відвідає Чернігів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Посольства Росії в Україні, програмою візиту передбачена зустріч із головою Чернігівської облдержадміністрації Миколою ЛАВРИКОМ, під час якої обговорюватимуться пропозиції за інвестиційними проектами в економіку Чернігівської області.

В обласному музично-драматичному театрі ім. Т.Г.Шевченка В.ЧЕРНОМИРДІН вручить іменні стипендії Надзвичайного і Повноважного Посла РФ в Україні студентам Українсько-російського інституту. Тут же відбудуться урочисті збори і концерт з нагоди 10-річчя цього чернігівського вузу.