Черномирдін відвідає Чернігів
16:48, 12 квітня 2006Політика
387
14 квітня Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН відвідає Чернігів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Посольства Росії в Україні, програмою візиту передбачена зустріч із головою Чернігівської облдержадміністрації Миколою ЛАВРИКОМ, під час якої обговорюватимуться пропозиції за інвестиційними проектами в економіку Чернігівської області.
В обласному музично-драматичному театрі ім. Т.Г.Шевченка В.ЧЕРНОМИРДІН вручить іменні стипендії Надзвичайного і Повноважного Посла РФ в Україні студентам Українсько-російського інституту. Тут же відбудуться урочисті збори і концерт з нагоди 10-річчя цього чернігівського вузу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter