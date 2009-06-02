У ПР бояться, що ширка зірветься через «критичні дні» Тимошенко

Лідери Партії регіонів і БЮТ Віктор ЯНУКОВИЧ і Юлія ТИМОШЕНКО розглядають варіант, за якого союз ПР і БЮТ не буде офіційно оформлений. Головною проблемою в переговорах є відсутність гарантій виконання досягнутих домовленостей, пише сьогодні "Коммерсантъ-Украина". За словами джерела видання, знайомого з ходом переговорів, після того, як "президентська сторона почала проводити кампанію з дискредитації переговорів", їх учасники стали схилятися до відмови від формалізації нової більшості.

"Метою є не стільки сама коаліція, скільки переділ посад і - найголовніше - внесення змін до Конституції. Для того, щоб змінити Конституцію, не обов`язково оголошувати нову коаліцію. Ніде не сказано, що для голосування за зміну Основного Закону потрібні голоси саме коаліції. Для цього досить домовитися, потиснути руки, зробити авансовий кадровий платіж, що гарантує операцію, і другий платіж у вигляді внесення змін до Конституції, які пролонгують повноваження Верховної Ради нинішнього скликання", - повідомило джерело.

Його слова підтвердив народний депутат від Блоку Юлії Тимошенко Валерій КАМЧАТНИЙ. "Коаліція - це така річ, яка була придумана в 2004 році і яка не дуже ефективна. Головне, щоб приймалися рішення, зокрема зміни до Конституції, які поділяє велика частина парламенту, незалежно від того, формалізована вона в коаліцію чи ні. А такі питання можуть вирішуватися і силами ситуативної або тимчасової більшості", - сказав бютівець.

У свою чергу депутати Партії регіонів такий варіант перебігу подій поки що сприймають у штики. "Партія регіонів виступає за створення коаліції - тільки після цього ми вноситимемо зміни до Конституції. Без коаліції ми будемо політичною силою, для якої головне міністерські портфелі. Одержати ряд відставних портфелів - це зовсім не наша мета. Або ми будемо партнерами по коаліції, або не торгуватимемося за тимчасові преференції", - заявив народний депутат від ПР Юрій САМОЙЛЕНКО.

За його словами, головна проблема полягає у відсутності гарантій виконання досягнутих домовленостей. "БЮТ уже не той – там є групи, які заявляють про свою самостійність. У нас є побоювання з приводу виконання ними зобов`язань, тому так довго та болісно проходить процес створення коаліції", - сказав Ю.САМОЙЛЕНКО.

"В принципі, ми близькі до цього. Якщо в лідера БЮТ нічого не зміниться і, як завжди, не настануть критичні дні", - з іронією зазначив Ю.САМОЙЛЕНКО.

Нагадаємо, 1 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО припустив, що 2 червня у Верховній Раді України буде оголошено про створення коаліції Партії регіонів і БЮТ.