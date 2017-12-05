Унаслідок сутичок через затримання Саакашвілі є постраждалі (фоторепортаж)

Унаслідок сутичок між прихильниками екс-глави Одеської області Михеїла Саакашвілі та правоохоронцями постраждали люди.

Про це в ефірі каналу "112 Україна" заявив директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко, повідомляє Еспресо.TV.

Читайте такожЗ'явилося відео затримання Саакашвілі

Він зауважив, що низка прибічників політика перешкоджала слідчим діям у центрі міста. Нацполіція та Нацгвардія забезпечує порядок на місці подій, де відбуваються сутички.

Шевченко зазначив, що під час сутичок постраждали кілька правоохоронців.

"Ось зараз при нас одна особа розбила скло поліцейської машини, вона буде затримана. Це одна з жінок, прихильниця Саакашвілі", - наголосив Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку екс-голови Одеської облдержадміністрації, лідера партії “Рух нових сил” Михеїла Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками Саакашвілі.